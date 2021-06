Inter, Inzaghi pesca dalla Lazio? “Lazzari? No, prenderebbe un altro esterno”

Secondo Repubblica, se Inzaghi potesse prendere un esterno dalla Lazio, questo non sarebbe Manuel Lazzari

Succede spesso che un allenatore, quando cambia panchina, cerca di portarsi nella sua nuova squadra qualche suo pupillo nella precedente. Potrebbe essere anche il caso di Simone Inzaghi , secondo Repubblica, ma gli affari tra Inter e Lazio non saranno affatto semplici: "Il tecnico piacentino non ha intenzione di provare a portare con sé il biancoceleste Lazzari .

Visti i rapporti fra Inter e Lazio, incrinati proprio dal passaggio dell'allenatore in nerazzurro, fare affari con Formello per il club di via della Liberazione potrebbe essere complicato. Inzaghi a Milano porterebbe volentieri con sé Marusic, ma di tentativi seri non ne ha fatti.