TS – Inter-Sassuolo, il rinvio scontenta Conte. “Un altro ostacolo per lo Scudetto”

L'Inter stava vivendo un grande momento di forma e lo stop forzato rischia di rallentare il ritmo della squadra

"Tutti scontenti. Quanto deciso giovedì dall’ATS di Milano, ovvero bloccare qualsiasi attività dell’Inter fino a lunedì 22, compresa dunque la partita col Sassuolo in programma stasera a San Siro, ha scontentato tutti". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle reazioni post rinvio della sfida tra Inter e Sassuolo. Il rinvio della gara col Sassuolo e lo stop forzato agli allenamenti per almeno quattro giorni (dipenderà da eventuali nuovi casi nel weekend), ha rovinato però l’umore anche al club nerazzurro e in primis ad Antonio Conte . L’Inter, infatti, arrivava da un momento d’oro, otto vittorie consecutive, la fuga in classifica e la possibilità, contro il Sassuolo, di allungare ancora la striscia positiva, grazie anche al maggior riposo rispetto agli emiliani reduci dalla sconfitta di mercoledì, pesante per come sopraggiunta, col Torino", commenta il quotidiano.

Oggi dovrebbero arrivare gli esiti dei tamponi effettuati ieri mentre domani verrà fatto un nuovo giro di test per tutti i negativi. "Lo stop per Covid ha ovviamente avuto i suoi riflessi anche sull’Inter che, va ricordato, a ottobre disputò e perse il derby con sei assenti per Covid. Come dimostrano i casi di giocatori che hanno avuto il virus - recentemente, per esempio, i rossoneri Calhanoglu e Rebic -, non è semplice ritrovare in breve tempo la migliore condizione e, per il momento, Conte ha perso fra gli altri Handanovic e soprattutto De Vrij, il perno della difesa. La squadra stava attraversando un ottimo momento, fermarsi proprio adesso potrebbe rivelarsi un "ostacolo" in più nella corsa scudetto. L'Inter arriverà presumibilmente alla sfida col Bologna con pochi allenamenti di gruppo sulle gambe e potrebbe poi avere le gare con Sassuolo e Cagliari a stretto giro di posta", analizza Tuttosport.