Riolo (RMC): “Icardi? Ci sono numeri 9 più forti sul mercato. Sapevamo che Wanda…”

È ancora un rebus il futuro di Mauro Icardi. Psg o meno, la certezza è che l’attaccante argentino non vestirà più la maglia nerazzurra. Intanto in Francia al giocatore non viene risparmiata qualche critica: “Se il ragazzo non riesce a convivere con la concorrenza dopo nemmeno sei mesi trascorsi al Psg, è importante che non rimanga“, dice il giornalista di RMC Daniel Riolo. “Conosciamo Wanda Nara, sapevamo che potesse rappresentare un problema per la sua riluttanza a non essere considerata la stella del club. Conoscevamo i problemi con Icardi. Forse il Psg pensa che se già è così nervoso, non vale la pensa tenerlo. Ci sono numeri 9 più forti sul mercato“.

(footradio)