ESPN – Icardi dice no al PSG: sul futuro chiarissimi indizi. “Una fonte ha rivelato che…”

Non sarà facile, per il Paris Saint-Germain, convincere Mauro Icardi a restare anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, indipendentemente dall’esistenza o meno della tanto discussa clausola che permetterebbe all’argentino di opporsi al riscatto del club parigino, la volontà dell’ex Samp sarebbe piuttosto chiara. Restare in Italia.

E’ quanto avrebbe riportato proprio a ESPN una fonte, secondo la quale i motivi del futuro “no” dell’attaccante di proprietà dell’Inter al PSG sarebbero essenzialmente due: Icardi considera la Serie A molto più congeniale al suo futuro, dato che il livello del campionato italiano è ritenuto dal giocatore molto più alto rispetto a quello della Ligue 1.

Il secondo, e forse più importante, sarebbe in relazione alla famiglia. Wanda e i figli di Icardi, infatti, vivono ancora a Milano e Maurito potrebbe essere così spinto a restare in Italia per restare vicino alla famiglia. Chissà che Juventus (e Milan), dunque, non possano provare l’assalto nelle prossime settimane.

(Fonte: ESPN)