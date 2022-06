Ripa: “Milenkovic? Se l’Inter lo vuole, occorrerà vedere se l’offerta…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Roberto Ripa, ex viola ed oggi amministratore delegato dell'Ancona, ha parlato così del futuro di Nikola Milenkovic: "Sarebbe una partenza pesante perché è stato uno dei più positivi dello scorso campionato. E' chiaro che di fronte all'inserimento dell'Inter occorrerà vedere se l'offerta è congrua. Milenkovic non può andar via per una cifra che non sia corrispondente al suo valore, anche se ha un anno di contratto.