Inter, riposo già finito: Inzaghi dà i compiti a tutti. E al ritorno la rosa sarà al completo

Il riposo assoluto concesso ai calciatori da Simone Inzaghi è già terminato. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, l'allenatore dell'Inter e il suo staff hanno previsto per tutta la rosa dei lavori atletici personalizzati, in modo tale da averli già rodati alla ripresa delle operazioni, prevista per il 30 dicembre:

"Il riposo assoluto è già terminato. Da ieri il gruppo di Inzaghi ha cominciato a seguire il programma di lavoro stilato dallo staff di preparatori del tecnico. Si tratta di un insieme di lavori atletici personalizzati, con una base simile per tutti e poi una parte variabile a seconda della tipologia del calciatore. L’idea di Inzaghi è infatti quella di non far staccare completamente la spina dal punto di vista atletico, così da presentarsi giovedì ad Appiano con una «macchina» già in moto. In fondo, lo stesso Inzaghi aveva parlato di stress più mentale che fisico per i suoi. Capitolo infortuni: la sosta permetterà a Inzaghi di riavere il gruppo al completo. Alla ripresa sarà a disposizione anche Correa".