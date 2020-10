CdS – Champions, l’Inter rischia al debutto: per evitare l’eliminazione Conte ha bisogno di…

La nuova Champions League è ai nastri di partenza. La fase a gironi è pronta a prendere il via domani sera e il Corriere dello Sport analizza le squadre italiane e come si presentano alla competizione. Tra queste c’è anche l’Inter di Conte, che dopo l’eliminazione della passata stagione, con la retrocessione in Europa League e il cammino fino alla finale persa col Siviglia, quest’anno vuole giocarsi le sue chance nell’eliminazioni diretta della Coppa dei Campioni.

“L’Inter pare un po’ meno traballante delle altre – si legge sul quotidiano -, ma se non recupera giocatori in difesa rischia anche al debutto in Champions, mentre Conte ha bisogno di una partenza lanciata per evitare l’eliminazione della stagione scorsa: dopo la finale di Europa League, la crescita internazionale dell’Inter non può che passare dalla Champions“.