Rise Together Foundation e Fantacalcio.it donano nuovo strumento al Buzzi di Milano. Hanno partecipato 3 interisti

La donazione è stata possibile grazie ai contributi di una serie di partner, ma soprattutto grazie alla collaborazione con Fantacalcio.it e Quadronica Srl, azienda proprietaria del brand Fantacalcio®. Dalla collaborazione è nato FantaCharity – il primo fantacalcio solidale, lanciato nello scorso autunno, che ha visto la mobilitazione di oltre 500 donatori, oltre alla partecipazione solidale dei calciatori di GR Sports Agency che hanno donato le loro maglie autografate e di numerosi giornalisti e talent che hanno promosso l’iniziativa.

“Quando Rise Together Foundation ci ha presentato l’idea non abbiamo esitato. Con Fulvio Gennari, nostro Game Designer, abbiamo studiato un format che fosse in grado di coinvolgere i Fantallenatori rendendoli parte attiva di un meraviglioso progetto benefico. Se siamo qui oggi lo dobbiamo alle centinaia di donatori che, giocando, hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo” afferma Nino Ragosta, CEO e Founder di Quadronica.

“Si tratta di uno strumento che viene solitamente utilizzato per pazienti con patologie ortopediche, fisiatriche e sportive, quindi anche da sportivi e calciatori, e che viene per la prima volta in Italia applicato alla cura delle ustioni. I risultati sono positivi e soddisfacenti” conferma la Prof.ssa Gloria Pelizzo, Direttrice del Dipartimento di Chirurgia Pediatrica e membro del Comitato Scientifico di Rise Together Foundation.

Proprio la Professoressa ha nei mesi scorsi portato all’attenzione di Riso e della Fondazione l’allarmante problematica delle ustioni infantili, in aumento da dopo il COVID-19 anche tra bimbi molto piccoli, di età compresa tra i 13 e i 18 mesi.

Si stima che lo strumento sarà utilizzato su circa 40 bambini ogni anno, che potranno così ricevere un trattamento personalizzato in grado di limitare la cicatrizzazione e le complicanze estetiche e funzionali dell’ustione, favorendo il ritorno a una qualità di vita accettabile.

Come sottolinea ancora la Prof.ssa, l’ustione in età pediatrica va considerata uno dei traumi più gravi perché lascia delle sequele permanenti nel bambino e nella famiglia. “Proprio per questo - conclude Giuseppe Riso – con Rise Together Foundation abbiamo deciso di proseguire il nostro impegno nel supportare questo progetto con l’Ospedale Buzzi sostenendo nei prossimi mesi la figura di uno psicologo/psicoterapeuta che seguirà i bambini in cura e le loro famiglie”. Alla donazione delle maglie hanno partecipato anche Carlos Augusto, Davide Frattesi e Stefano Sensi.

