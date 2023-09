Riso: “Frattesi e Carlos Augusto? Operazioni grandi. Sensi? C’è da ricordare…”

Le parole del noto procuratore che assiste diversi calciatori in casa nerazzurra

Il noto agente Giuseppe Riso, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha riassunto gli spostamenti di mercato dei suoi assistiti: “Quelle di Frattesi e Tonali sono state operazioni grandi, come quella di Carlos Augusto, che magari hanno subìto delle accelerate e poi dei rallentamenti. Anche Petagna alla fine si è mosso in prestito con diritto di riscatto al Cagliari.

Rivorrebbe la doppia cifra e la Nazionale. Lo sostituirà Colombo, che potrà sfruttare questa opportunità. Ci guadagnano sia il Milan che il Monza. Rovella poi ha le caratteristiche perfette per il gioco di Sarri. Alessandro Buongiorno invece è rimasto al Torino perché ha un cuore granata molto grande. Perlomeno per un’altra stagione rimarrà a Torino, poi si vedrà. Riccardo Sottil è rimasto a Firenze per esplodere definitivamente.