Giornale – Futuro Conte? Le sue parole rivelano la risposta: “C’è la prova che la squadra…”

Parole decise, che hanno fatto discutere e che hanno creato spunti di riflessione. Ma, secondo il Giornale, quanto dichiarato da Antonio Conte dopo la gara contro il Sassuolo è la prova non solo del carattere dell’allenatore dell’Inter, ma anche del fatto che la squadra sia tutta con il suo condottiero:

“Il Conte interista intanto viaggia su un doppio binario. La reazione contro il Sassuolo dimostra carattere ma soprattutto che la squadra sta con il tecnico. Riprendersi così in fretta dalla delusione di Champions non era affatto scontato ma in casa nerazzurra le continua polemiche innescate, volente o nolente, dall’allenatore restano un punto debole potenziale. Senza contare che il cammino europeo rischia di finire appena cominciato. Ora all’Inter serve continuità e magari un’inaspettata impresa in Champions. La pazzia, questa volta, sarebbe quanto mai opportuna“, si legge.

(Fonte: il Giornale)