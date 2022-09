Inter, ritorno Lukaku lontano? “Ecco quando ci sarà il vero rientro”

"Possibile, ma complicato, che Lukaku torni a disposizione contro il Barcellona martedì 4 o più facilmente il sabato successivo in casa del Sassuolo: al Camp Nou il 12 ottobre potrebbe esserci il vero ritorno di Big Rom. Di sicuro la sua è un’assenza che continua a pesare tantissimo per Inzaghi, che recupera Calhanoglu ma sarà senza Brozovic per tutto il mese di ottobre, se va bene. Tutto questo in un momento delicatissimo per una squadra che con tre sconfitte in sette partite ha già esaurito i bonus scudetto e non è certo favorita per il passaggio agli ottavi di Champions".