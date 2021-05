Riva: “Uomo chiave dell’Italia? Ho un debole per Barella, si può vincere l’Europeo”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Gigi Riva ha parlato di Barella in ottica Nazionale: ecco le sue dichiarazioni

«Ho un debole per Barella, e si sa; Jorginho e Verratti la fanno “girare”. Ma questa squadra è un buon insieme, non c’è un giocatore che decide le partite da solo. E non l’ho mai vista in difficoltà, neanche nelle partite importanti».