Rivaldo: “Solskjaer? I giocatori possono salvarlo. Conte? Pedigree da big”

L'ex calciatore ha detto la sua sulle voci che parlano dell'esonero dell'allenatore dello United e dell'approdo dell'ex Inter in panchina

In attesa di scoprire cosa succederà anche Rivaldo, ex giocatore del Barcellona e del Milan, ha parlato dell'ex tecnico interista e della situazione in casa United: «Le voci sull'uscita di Ole Gunnar Solskjaer aumentano ogni giorno. Ci sono voci relative a una potenziale mancanza di fiducia da parte dei giocatori sul metodo dell'allenatore attuale. Questo potrebbe significare che alcuni calciatori starebbero lavorando perché arrivi l'esonero. Non ho mai assistito a niente del genere nella mia carriera professionale e non credo che sia così. Quindi dobbiamo aspettare e vedere se la squadra sarà in grado di cambiare le cose. Certo, l'allenatore ha le sue responsabilità con le scelte dei titolari, le sostituzioni, la tattica e gli approcci alle partite, ma sono i giocatori che entrano in campo. Solo loro potrebbero salvare la situazione».