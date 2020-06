Rivista Undici: “Lautaro? Addio abbastanza probabile, ma prima lui e Lukaku dovranno…”

Che cosa è mancato agli appassionati di calcio durante questo lunghissimo stop? Tante cose. Rivista Undici ha provato a sintetizzarne 10 per raccontare ciò che di più intrigante c’è in serie A. Tra queste entra di diritto l’intesa (fatta di tanti gol) tra Lukaku e Lautaro: “Il belga e l’argentino hanno segnato più della metà dei gol totali della stagione dell’Inter (39 su 69), 28 dei quali in campionato. Nelle cinque occasioni in cui sono andati entrambi a rete (contro Cagliari, Sassuolo, Brescia, Torino e Napoli), i nerazzurri hanno sempre vinto. La loro bromance rischia però di terminare presto, visto che l’attaccante argentino è molto corteggiato dal Barcellona di Messi. Il record della coppia d’attacco più prolifica della storia della Serie A a girone unico appartiene a Gunnar Nordahl e Renzo Burini del Milan 1949/50 con 57 gol, cifra impossibile da raggiungere, ma prima di darsi un addio abbastanza probabile, a questo punto Lukaku e Lautaro Martínez possono inseguire Higuaín e Insigne del Napoli 2015/16 a quota 48. Certo: vanno anche battuti Immobile e Caicedo che sono già a 35″.

(Rivista Undici)