Rizzitelli: “Coppa Uefa con l’Inter la delusione più grande. L’abbiamo vinta sul campo. Loro…”

Intervistato dal canale ufficiale YouTube della Roma, Ruggiero Rizzitelli è tornato sulla finale di Coppa Uefa del 1991 persa contro l’Inter.

“Per me come tutti noi tifosi è stata la delusione più grande. Perché quell’anno è venuta a mancare una grande persona (Dino Viola ndr) e tutti noi volevamo dedicare la coppa a questa grande persona e regalargli questo trofeo perché quella squadra era sua. Siamo arrivati fino alla fine facendo un grande torneo. Il ritorno è stata una partita fantastica, 90 minuti di sacrificio, di impegno, noi eravamo più forti e lo abbiamo dimostrato, loro hanno fatto 90 minuti in difesa. Dopo pochi minuti ho preso il palo, ho fatto gol a cinque minuti dalla fine, l’Inter si è chiusa in difesa. Non volevamo lasciare quella coppa. Loro sapevano che noi avevamo la rabbia dentro. Quella coppa noi l’abbiamo vinta sul campo, anche se non ce l’hanno data fisicamente”.

(Canale YouTube ufficiale della Roma)