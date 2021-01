Tottenham, Roberts: “Non rivoglio Eriksen, ci ha delusi. Inter? Lui in realtà voleva andare…”

In tanti, dalle parti del Nord di Londra, vorrebbero rivederlo con quella maglia. Del resto, anni di colpi di classe non si dimenticano così facilmente. Ma c’è anche chi, come Graham Roberts, non è dello stesso avviso. La leggenda del Tottenham, intervistata da Spurs Web, si è infatti detto contrario al possibile ritorno in Inghilterra di Christian Eriksen, che non trova spazio all’Inter e che resta sul mercato. Ecco le sue parole:

“Io, personalmente, non lo riprenderei. Penso che abbia deluso il club per come ha gestito la situazione. Quello non era il Christian Eriksen che sapevamo essere un grande, grande giocatore. Forse per lui era più facile andarsene, e penso che in realtà volesse andare al Real Madrid, ma non è successo“.

(Fonte: football.london)