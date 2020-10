Robinho: “L’Inter non ha nulla da invidiare al Real Madrid. Serie A? Ora le milanesi…”

Robinho torna a casa, nel suo Santos. Dopo un lungo viaggio in giro per il mondo, il fuoriclasse brasiliano – che ha giocato anche in Serie A con la maglia del Milan – ha ufficializzato il ritorno dopo 18 anni nel Peixe di San Paolo.

In una lunga intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb, Robinho ha parlato anche dell’Inter e della doppia sfida in programma nella fase a gironi di Champions League contro la sua ex squadra, il Real Madrid: “Sarà un doppio duello davvero difficile e bellissimo da vedere. Inter e Real sono capitate in un gruppo molto competitivo, ma parliamo di due big assolute che cercheranno entrambe di qualificarsi quindi al primo posto. Quando si affrontano due club così, può succedere di tutto: ne vedremo delle belle prima a Madrid e poi a Milano. I nerazzurri oggi non hanno niente da invidiare ai blancos“.

Robinho ha parlato anche del calcio italiano: “La Serie A resta uno dei migliori campionati in assoluto, è pieno di storia e di qualità. Ormai non c’è più solo la Juve, tante squadre hanno alzato l’asticella e le milanesi stanno tornando. Non posso che parlare bene del calcio italiano e della vita in Italia“.