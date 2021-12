Rocchi: “Audio VAR Dumfries-Alex Sandro? Lo ascolteranno tutti. Era rigore”

Così il designatore: "Se faremo ascoltare l’audio dell'episodio Dumfries-Alex Sandro? Non so quando ma lo ascolteranno tutti"

Giornata importante ieri per il futuro del calcio: alcuni giornalisti hanno potuto assistere a Verona-Empoli di Coppa Italia dalla sala VAR per capire le procedure di utilizzo della tecnologia. A margine, Gianluca Rocchi , designatore, ha parlato così del momento della classe arbitrale: "Siamo soddisfatti per come i giovani che stiamo impiegando stanno rispondendo, ci tengo a ringraziare gli esperti di livello internazionale che mi stanno dando una grossa mano, talvolta facendo un passo indietro per far arbitrare proprio i più giovani.

C’è comunque tanto da lavorare, siamo a inizio percorso, quindi diciamo che siamo moderatamente soddisfatti di questa prima fase di campionato. I rigori? Non sarà colpa nostra se ne daremo tanti, dipenderà da quanti falli in area verranno commessi e noi dovremo essere bravi a sanzionarli. L’unica cosa che possiamo fare è toglierne qualcuno, ma non troppi. Dobbiamo essere bravi a concedere quelli che esistono. Alla 13a sono stati 6 ed erano tutti corretti. Non voglio che i miei vivano con lo stress. Se faremo ascoltare l’audio dell'episodio Dumfries-Alex Sandro? Non so quando ma lo ascolteranno tutti. La procedura è stata corretta ed è per quello che di quella decisione eravamo soddisfatti".