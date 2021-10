Inter-Juventus, moviola. GdS: “Dumfries-Alex Sandro rigore, ma episodio da Var?”

Fa discutere l'assegnazione del calcio di rigore ai bianconeri, poi trasformato da Dybala, nei minuti finali di gara

Il calcio di rigore assegnato alla Juventus nei minuti finali della gara di ieri sera contro l'Inter è destinato a far discutere anche nei prossimi giorni. Questa l'analisi dell'episodio da parte della Gazzetta dello Sport: "Quando al 41’ s.t. il piede destro di Dumfries incoccia la gamba sinistra di Alex Sandro, per il direttore di gara Mariani tutto può scorrere, non c’è nulla, e quindi si dà per sottinteso che abbia visto e valutato anche la posizione della gamba colpita dello juventino. Ma il Var (Guida), a quel punto, lo richiama: l’ingenuità dell’interista nel colpire l’arto del bianconero avviene già dentro l’area e porta all’assegnazione del calcio di rigore. Ma è in discussione l’accensione dell’«on field review»: sottintende il chiaro ed evidente errore? Una svista dell’arbitro che non si è accorto, forse ingannato dal piede destro di Alex Sandro ben fuori dall’area, del contatto oltre la linea?".