Rocchi: “Juve-Bologna? Errore evidente, ma assurdo mettere in croce Di Bello”

"Ho letto cose che mi hanno fatto male, vedo un atteggiamento nei confronti degli arbitri che non mi piace. Noi sbagliamo, e lo diciamo, ma mettere in croce Di Bello, che è un arbitro internazionale, è assurdo e deleterio". Lo ha detto il designatore degli arbitri di seri A e B, Gianluca Rocchi, oggi a Firenze, al centro tecnico federale di Coverciano, dove è in corso il raduno della Can, tornando sul caso della direzione di gara di Juventus-Bologna e sul rigore non dato ai rossoblù.