Inter, ieri Rocchi ad Appiano: “Dibattito di più di un’ora”. Ecco di cosa si è parlato

Nella giornata di ieri, l'ex arbitro Gianluca Rocchi ha fatto visita all'Inter ad Appiano Gentile. Ecco il racconto della giornata

"Ieri mattina alla Pinetina incontro con Gianluca Rocchi, consulente delle relazioni istituzionali tra Aia, Figc e Leghe nonché project leader Var. Si tratta di un summit necessario per avere la licenza nazionale. Rocchi ha dato spiegazioni sul regolamento (naturalmente anche sul Var e sul suo utilizzo) e ne è venuto fuori un dibattito durato un’ora. Poi l’ex arbitro ha pranzato con l’ad Marotta e gli altri dirigenti e ha visitato la rinnovata Pinetina. Ieri la squadra era divisa in due gruppi. Differenziato per Perisic, Kolarov e Vidal, ma se il croato, in panchina contro il Cagliari, tornerà con gli altri già oggi pomeriggio o domani".