FCIN1908 / Var, mercoledì Rocchi atteso ad Appiano: ecco perché così tardi

L'ex arbitro farà visita al club nerazzurro per chiarimenti su VAR e decisioni arbitrali

Daniele Vitiello

Diverse volte nel corso di questa stagione i tesserati dell’Inter hanno storto il naso di fronte ad alcune decisioni arbitrali e al non sempre coerente ricorso alla tecnologia da parte dei direttori di gara. Crepe di un regolamento che inevitabilmente lascerà sempre margine alla discrezione dell’arbitro e mai arriverà alla piena uniformità di giudizio. Nell’era del VAR, però, è ancor più importante per dirigenti, allenatori e calciatori conoscere dettagli, vizi e virtù di un protocollo da provare a migliorare, in modo da rendere sempre più efficace uno strumento così prezioso.

In questa ottica, ad Appiano Gentile arriverà mercoledì prossimo Gianluca Rocchi, nuova figura all’interno dell’associazione arbitri. L’ex arbitro toscano è stato scelto come figura di raccordo tra club, federazione e i direttori di gara. Lo annunciò il designatore Nicola Rizzoli nel corso di una intervista concessa a Sky lo scorso novembre. Da allora, Rocchi ha già fatto visita a diversi club di Serie A per chiarimenti e per raccogliere appunti da riportare ai vertici arbitrali.

Inter, mercoledì ad Appiano visita dell'ex arbitro Rocchi

Nella prossima tappa del suo cammino, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, c’è proprio il club nerazzurro. A novembre Marotta disse di non essere a conoscenza del nuovo compito affidato a Rocchi, il quale a sua volta sottolineò di averne parlato invece col direttore sportivo Piero Ausilio. Da quel momento i contatti si sono intensificati ed ora è giunto il momento dell’incontro. Come mai così tardi? Antonio Conte negli scorsi mesi ha provato a blindare più possibile, alla ricerca della massima concentrazione, il centro sportivo nerazzurro. In più i diversi casi di Covid che hanno colpito il gruppo squadra hanno reso letteralmente inaccessibile il Suning Training Centre in alcuni frangenti. Rocchi nel frattempo ha incontrato altre squadre e ora i tempi sono del tutto maturi, anche perché tale incontro è ritenuto obbligatorio dalla federazione entro il termine della stagione.