CdS – Rocchi e Irrati la combinano grossa: Lautaro da rosso e rigore, errore incredibile

Continua a far discutere la mancata assegnazione di un calcio di rigore all’Atalanta in occasione del fallo di Lautaro Martinez su Toloi. Il Corriere dello Sport ci va giù duro contro l’operato di Rocchi e Irrati:

“La nemesi di questa categoria, dell’AIA che non ha costruito arbitri per il futuro, mortificando quelli del presente, se è vero che i due migliori nei rispettivi ruoli (Rocchi in campo, che la Uefa avrebbe portato volentieri a Euro2020 e in Champions nella fase finale, e Irrati al VAR, appena un anno e mezzo fa era il capo del VOR di Mosca ai Mondiali) ieri sera ne hanno combinata una grossa così, in una direzione per il resto di livello. […] Tutto gira sull’episodio al 40′ del primo tempo, rigore dal campo e al monitor di più, Lautaro avrebbe trovato il rosso per fallo su chiara occasione da gol, incredibile come nessuno abbia saputo mettere una pezza, con tutti gli strumenti che ci sono.

Dunque, Toloi ha l’occasione della vita, a tu per tu con Handanovic, ma finisce per colpire il pallone in maniera incredibile. Possibile? Si, perché i replay mostrano come Lautaro, alla disperata, cadendo, gli sia franato sulla gamba destra con il gomito, braccio sinistro e con la destra gli abbia agguantato la gamba da sotto. Tutto questo Rocchi non avrebbe potuto vederlo neanche fosse Mandrake (ma un arbitro della sua esperienza il dubbio deve farselo venire), ma Irrati al VAR sì e avrebbe dovuto trascinarci il collega davanti al monitor“.