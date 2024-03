Nel corso di Open VAR, Gianluca Rocchi è tornato sugli episodi di Lazio-Milan arbitrata da Di Bello. In particolare, sul possibile rigore per la Lazio dopo l'impatto tra Maignan e Castellanos, ha detto: "SI tratta di un episodio molto al limite. Siamo per l'idea di essere d'accordo nella valutazione perché diamo più importanza al fatto che giochi il pallone e non alla giocata successiva. Se avesse dato rigore, però, ci sarebbe stato silent check perché rimane un'interpretazione".