Rocchi: “Serra dismesso? Mourinho non c’entra, solo motivi tecnici”

"L'avvicendamento di Serra è stato esclusivamente per motivi tecnici. Non è dipeso dalla lite con Mourinho". Così Gianluca Rocchi, designatore della Can, commenta le dismissioni di Marco Serra, protagonista della lite con Mourinho. "Anche se avesse commesso un errore e glielo abbiamo detto che non è stato al 100% in quella circostanza, lui poi è rimasto a casa qualche settimana e ha avuto un procedimento che si è poi concluso - ha aggiunto - La prossima stagione comunque farà il Var perché ha dato disponibilità. Mi auguro che questo caso sia chiuso".