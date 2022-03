Contatto Ranocchia-Belotti in Torino-Inter, Rocchi: “Errore grave di Massa al VAR. Non ha…”

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, è tornato sul mancato rigore assegnato al Torino dopo il fallo di Ranocchia su Belotti

"La decisione presa in campo dall'arbitro e dal Var su Torino-Inter? Trattandosi di un Var molto forte, l'arbitro Massa, che era appunto al Var e ha gestito la tecnologia, da istintivo si è fatto guidare dalla prima decisione dell'arbitro Guida in campo. Cioè non ha fatto un'accurata ricerca delle immagini che invece andava fatta. Errore grave, ma non per questo perderemo un arbitro molto bravo come lui".