Rodri: “Gol in finale? Non era finita, guardate la chance di Lukaku. L’ho rivisto 5mila volte”

Premiato come miglior centrocampista del 2023 ai Globe Soccer Awards, Rodri, mediano del Manchester City, è tornato così sul suo gol in finale di Champions League: "Se devo essere onesto, mancavano ancora una ventina di minuti e non pensavo fosse chiusa: ci eravamo avvicinati all'obiettivo ma ricordo che in quel momento ho detto ai ragazzi che sarebbero stati i 20 minuti più importanti della nostra vita.