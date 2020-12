Rog: “Inter grande squadra, ma ci siamo rimasti male: avevamo la partita in mano. Con Barella…”

Marko Rog, centrocampista croato del Cagliari, ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta in rimonta contro l’Inter di Antonio Conte nel ‘lunch match‘ delle 12:30 valido per l’undicesima giornata di Serie A: “Ci dispiace molto perché fino agli ultimi 15 minuti avevamo la partita in mano. Poi è vero, l’Inter è una grande squadra e c’è sempre da soffrire con loro. Dovevamo restare più concentrati, soprattutto sulle palle inattive, dove soffriamo di più. Noi cerchiamo sempre di fare quello che ci chiede il mister, poi ci sta di avere momenti di difficoltà contro una squadra così. Ci siamo rimasti male perché eravamo 1-0 e alla fine non siamo neanche riusciti a portare via un punto. È stata una bella sfida con Nicolò (Barella, ndr)“.

L’ex Napoli ha parlato anche della sua esperienza al Cagliari: “Sono molto contento. Al secondo anno ho trovato continuità ed è quello che quello di cui avevo bisogno. C’è un bel ambiente e un grande gruppo e siamo tutti fiducia. Speriamo di far bene. Squadra giovane? È il primo anno che mi sento tra i più ‘vecchi’ del gruppo. Anche oggi ricordiamo che avevamo due centrali giovani, del 2000 e del 2001. Sono molto bravi, ma dobbiamo ancora crescere e tutti insieme dobbiamo aiutare i nostri giovani“.