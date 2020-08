Rojo e la lite con Ibrahimovic: “Avevo paura mi uccidesse. Mourinho entrò urlando e lanciando…”

Sono tanti gli aneddoti che negli anni sono venuti a galla su Zlatan Ibrahimovic. L’ultimo in ordine di tempo lo ha raccontato l’ex United Marcos Rojo a Infobae.

“Zlatan voleva sempre il pallone. Stavamo vincendo 1-0, era una bella partita e a un certo punto sono andato avanti, lui mi è venuto incontro e c’era lo spazio per passargliela, ma Pogba era libero sulla sinistra. Ibra ha iniziato ad insultarmi, urlandomi di tutto e allora gli risposi ‘Stai zitto nasone, vuoi sempre tutti i palloni’. Finimmo il primo tempo discutendo ad alta voce. Negli spogliatoi sono al mio posto mi tolgo gli scarpini e lui entra arrabbiato, calcia non so cosa, si ferma e mi urla: “Cosa mi hai detto?”. Poi mi fermo anche io e dico “e tu cosa mi hai detto?”. Anche se in quel momento dentro di me dicevo ‘per favore qualcuno ci separi altrimenti mi uccide’. I compagni di squadra si misero in mezzo e ci separarono. In quel momento entra Mourinho urlando e lanciando bottigliette. Successe un vero casino“. Finì tutto lì come racconta il giocatore: “Il giorno dopo al campo di allenamento qualcuno mi afferrò al collo da dietro e mi bloccò. Era Zlatan: “Cosa mi hai detto ieri?” poi scoppiò a ridere“.