Mihajlovic: “Ho detto no alla Roma. Tra televisioni, radio private e tifosi…”

Alla vigilia della gara contro la Roma, Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara. Il tecnico torna sul suo no al club giallorosso: "Ho deciso io di non andarci, non sono stati loro a fare un passo indietro. Roma è una piazza particolare, molto difficile. Tra televisioni, radio private, tifosi... è un casino".