Roma, Capello: “Mourinho? E’ una garanzia. Mkhitaryan giocatore fondamentale”

Le parole dell'ex tecnico: "José è un maestro nella gestione di situazioni come questa. Dovrà tenere alta l'attenzione"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Fabio Capello ex allenatore, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho in vista della finale di Conference League di stasera: «José è un maestro nella gestione di situazioni come questa. Dovrà tenere alta l'attenzione e bassa la tensione. Bisogna stare con la testa sul pezzo, senza lasciarsi logorare dai nervi. L'esperienza di Mourinho è una garanzia: affronta la quinta finale europea. In gare di questo livello, si sentono molto le responsabilità. Una squadra come il Real è abituata ad affrontarle, mentre la Roma da trentuno anni non vive queste dimensioni».