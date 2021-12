Roma, carica Mourinho: “Con l’Atalanta non firmo per il pari, a Bergamo si vince”

La Roma andrà a Bergamo per provare a fermare la corsa inarrestabile dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini: parola di Mourinho

"Con tutto il rispetto e l’ammirazione, noi andiamo lì per vincere. Se mi dite: 'Josè, resta a casa e arriva un pareggio' io dico no. Perché il calcio è calcio, perché abbiamo bravi giocatori e un gruppo fantastico. Ma è innegabile una differenza fondamentale: 6 mesi per me, 6 anni per Gasperini. Questo non significa solo identità, idee, allenamenti, ma anche 12 finestre di mercato contro una (...). Non ho dubbi su una cosa: noi possiamo vincere perché il calcio è calcio. Quando un progetto è a breve termine non serve empatia, quando è a lungo termine, come nel nostro caso, invece serve. E vi assicuro che qui si respira un’atmosfera fantastica".