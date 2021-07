Roma, Pinto tenta l’affondo per Dimarco. E può disturbare l’Inter per Alonso

Il club giallorosso è alla ricerca di un esterno sinistro dopo l'infortunio di Spinazzola e può bussare in casa Inter

"Il vero sogno della Roma è Robin Gosens. Il problema però è che Gosens oggi ha un costo altissimo, circa 40 milioni di euro. E su di lui ci sono big club come Juventus e Barcellona, ma non solo. Insomma, Pinto si è informato, ma sembra francamente un’operazione difficilissima. Così il portoghese ha pensato anche a Marcos Alonso, lo spagnolo del Chelsea che ha un costo molto più accessibile (12-15 milioni) di Gosens. Alonso oggi ha un contratto in scadenza nel 2023 e allora forse sarebbe anche il momento giusto per venderlo da parte dei Blues.