Roma, idea Dimarco per sostituire Spinazzola: ecco la posizione dell’Inter

I giallorossi cercano un esterno: nella lista c'è anche il mancino nerazzurro, reduce dall'ottima stagione a Verona

Il grave infortunio occorso a Leonardo Spinazzola costringe la dirigenza della Roma a cercare un nuovo esterno. Nella lista giallorossa, come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è anche Federico Dimarco, difensore dell'Inter rientrato alla base dopo un'ottima stagione con il Verona: "Tre i nomi in ballo: Dimarco, Biraghi e Dijks. Il primo sembra più avanti, la Roma lo aveva già seguito, anche se l'Inter lo vuole tenere anche per una questione di liste".