Roma, El Shaarawy: “Lukaku un top. Inter? Gara importantissima, serve continuità”

Stephan El Shaarawy ha parlato a Sky Sport al termine della sfida contro lo Slavia Praga, in Europa League, vinta dalla Roma per 2-0.

"Super approccio? Era quello che avevamo in testa e quello che voleva il mister: fargli capire subito che non c’era partita. Così è stato, abbiamo subito fatto gol e poi il secondo. Poi abbiamo gestito bene tutta la partita. Era una vittoria che volevamo per essere primi nel girone e niente, adesso abbiamo dato anche continuità alle vittorie. Siamo soddisfatti della prestazione e della vittoria".