Roma, Fienga: “Dzeko, Pellegrini e Zaniolo in vendita? Il nostro progetto è ambizioso”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara col Napoli, l’ad della Roma Guido Fienga ha parlato così del futuro di Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Edin Dzeko, nomi anche in orbita Inter: “Il nostro è un progetto che crei le condizioni affinché i calciatori abbiano le giuste ambizioni. I giocatori sono consapevoli di questo e stanno lavorando per questo, vediamo a fine stagione a che punto sarà questo progetto e faremo le nostre valutazioni. Il progetto della Roma non può che essere ambizioso”.