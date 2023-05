Roma-Inter, i bookmakers vedono favoriti i nerazzurri: tutte le quote

Secondo le agenzie di scommesse la formazione di Inzaghi parte avvvantaggiata rispetto a quella di Mourinho

L'affollamento ai piani alti della classifica potrebbe avere le ore contate. Nel weekend, sono infatti in arrivo tre incroci decisivi per la corsa ai piazzamenti validi per la prossima Champions League: Milan-Lazio, Atalanta-Juventus e Roma-Inter. La gara dell'Olimpico assume significati ancor più speciali per i due allenatori, con José Mourinho che ritrova la squadra con cui ha vinto tutto e con Simone Inzaghi che si prepara a rievocare i ricordi dei derby capitolini vissuti da calciatore, prima, e da guida tecnica, poi.

Con un successo, la compagine milanese volerebbe a +5 in classifica su Pellegrini e compagni, complicando non di poco la loro volata finale per l'Europa più prestigiosa. Dopo lo 0-6 del "Bentegodi" sul Verona, Betclic "vede" una nuova affermazione esterna per l'Inter, quotata a 2.44 (perBetclic a 2.40). Potrebbe quindi prospettarsi un match in salita per la formazione romanista, data vincente a 3.10. A 3.15, invece, la quota del pari, mentre c'è poca fiducia nell'ipotesi di un Over 2.5, a 2.21, con l'Under 2.5 a 1.62. Il 4 dicembre 2021, l'Inter di Inzaghi sfoggiò una delle sue migliori prestazioni in assoluto, chiudendo la pratica romanista già nel primo tempo con le reti di Hakan Çalhanoğlu, Edin Džeko e Denzel Dumfries. Una ripetizione di quel roboante 0-3, secondo Betclic, resta comunque un'eventualità abbastanza remota, a quota 30.00.

Talenti cristallini, leader tecnici, campioni del mondo con la maglia dell'Albiceleste. Sono tanti i punti in comune tra Paulo Dybala e Lautaro Martínez, entrambi intenzionati a mettere un timbro determinante sulla serata. La quota-gol Betclic della "Joya", le cui condizioni fisicherestano comunque ancora da valutare, è a 3.50, mentre il "Toro" è dato a 3.00. Non vorranno essere certamente da meno i due probabili terminali offensivi contrapposti nel sabato sera romano, Tammy Abraham e Romelu Lukaku, quotati entrambi a 3.50. Giri del motore a mille anche per Hakan Çalhanoğlu, tornato a gioire con una prodezza a Verona e ora quotato a 6.00, e l'ex della partita Edin Džeko, anche lui sbloccatosi contro i gialloblù, a 3.50. Quota 4.50, invece, per una firma di capitan Lorenzo Pellegrini, pronto a guidare i suoi in 90' minuti di fuoco.

(Comunicato BetClic)