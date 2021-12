Sky – Verso Roma-Inter, domani nessuna conferenza stampa di Mourinho

Prima volta assoluta da ex per lo Special One che domani non parlerà in conferenza stampa

Gianni Pampinella

Dopo la vittoria contro lo Spezia, adesso l'Inter è attesa dalla complicata trasferta con la Roma. Una partita non come le altre, soprattutto perché dall'altra parte ci sarà un grande ex, José Mourinho. Per lo Special One, che ha il difficile compito di risollevare la Roma, prima volta assoluta da ex. Intanto, secondo quanto riporta l'inviato di Sky Sport Angelo Mangiante, nessuna conferenza stampa di Mourinho.