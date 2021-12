Roma-Inter, fischi per Dzeko? “La prospettiva dispiace particolarmente ma Edin…”

Dzeko, dopo anni da re a Roma, è approdato in estate all'Inter: stasera Edin potrebbe ricevere fischi dai tifosi

Edin Dzeko torna a Roma, per la prima volta da avversario dopo l'addio ai giallorossi in estate: per il bosniaco, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci anche dei fischi. "La prospettiva di essere fischiato dispiace particolarmente, ma Edin e la compagna Amra non smetteranno di chiamare Roma “casa”. Nella Capitale sono nati tutti e tre i loro figli, nella Capitale è diventata reale la loro idea di famiglia. La villa di Casal Palocco comprata da Marco Delvecchio aveva piscina, campo da beach volley, palestra e una dependance per gli ospiti, ma era soprattutto il luogo per tante cene con compagni-amici, su tutti Kolarov e Pellegrini. E, più in generale, il centro di gravità della sua vita di quartiere", spiega infatti la Rosea.