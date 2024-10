Giallorossi e nerazzurri hanno spesso regalato partite ricche di reti: nella scorsa stagione vittoria interista per 2-4

Quella tra Roma e Inter si annuncia come una sfida ricca di gol e spettacolo. I precedenti, in tal senso, sono incoraggianti, come ricorda il club nerazzurro sul proprio sito ufficiale: "Quella tra Inter e Roma è la sfida che ha visto più gol nella storia della Serie A: 530, una media di 2.9 a gara.