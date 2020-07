Moviola GdS: Di Bello non vede qualcosa di evidente. Il Var lo chiama, lui non cambia: è un errore

L’Inter impatta a Roma e non riesce a portarsi a -3 dalla Juve. Nel post partita, il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte si lamenta anche per un fallo subito da Lautaro sull’1-1 di Spinazzola. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport:

“Di Bello allo schermo non vede qualcosa di piuttosto evidente. Al 46’ Spinazzola trova il gol del pareggio, ma durante il check sull’azione da cui scaturisce, il Var Guida decide di mostrargli il fallo, subito prima, di Kolarov su Lautaro. Di Bello, che non aveva giudicato la spinta del giallorosso irregolare, non indietreggia davanti alle immagini del colpo sul tallone subìto dall’argentino e non annulla la rete della Roma, ma è un errore. Il più grave, ma la gara è costellata di altre mancanze (vedi Barella impunito sul Veretout al 62’). All’86’ Spinazzola in area giallorossa calcia duramente Moses che lo anticipa in area. È rigore netto, che il fischietto di Brindisi vede e concede. Corretto annullare la rete di Lautaro al 54’ per un fuorigioco ravvisato da Cecconi e confermato dalle linee del Var”.