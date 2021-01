Roma-Inter, i precedenti: nerazzurri avanti, solo un segno nelle ultime 5. E all’Olimpico…

L’Inter di Antonio Conte si prepara a sfidare la Roma di Fonseca nel match di domenica 10 gennaio alle 12:30. In vista della partita valida per la 17esima giornata di Serie A, tutti i numeri, le curiosità e i precedenti tra le due formazioni.

La prossima sarà la sfida numero 175 in Serie A tra le due formazioni, con un bilancio che vede i nerazzurri in vantaggio con 72 successi contro i 49 dei giallorossi e 53 pareggi a completare il bilancio. La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha vinto più partite in Serie A (72).

La sfida tra queste due formazioni è quella che ha visto più reti nella storia della Serie A a girone unico, 503 in 174 precedenti: 279 dei nerazzurri (record assoluto per una singola squadra contro un’avversaria nella competizione) e 224 dei giallorossi. Roma e Inter hanno pareggiato le ultime cinque sfide di Serie A raggiungendo per la prima volta cinque pareggi consecutivi nella competizione. Dieci delle ultime 12 marcature nerazzurre contro la Roma in Serie A sono state messe a segno nel secondo tempo – l’ultima rete realizzata nei primi 45 minuti è quella di de Vrij nel match del 19 luglio 2020.

Sono 87 i precedenti di campionato giocati in casa della Roma. Negli ultimi tre il bilancio è di una vittoria nerazzurra e due pareggi per 2-2: in tutte le ultime sei gare giocate allo stadio Olimpico entrambe le squadre hanno trovato la via del gol: 23 le reti nel parziale.

(Fonte: Inter.it)