Verso Roma-Inter: Lukaku e Vidal tornano dal primo minuto, Darmian preferito a Young

L’Inter di Antonio Conte, dopo il ko di Genova contro la Sampdoria, riparte dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro potrebbe presentare alcune novità di formazione: “Lukaku c’è. Come confermato anche dall’allenamento di ieri, lo scorcio di gara con la Sampdoria non ha avuto conseguenze. La contrattura alla coscia destra, rimediata con il Crotone, insomma, è stata definitivamente riassorbita. Significa che Big Rom partirà dall’inizio domani con la Roma. Non sarà l’unica novità nell’undici titolare, visto che a centrocampo dovrebbe riprendere il suo posto anche Vidal. […] Per chiudere, sulla corsia sinistra, Darmian in vantaggio su Young“.