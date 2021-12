Vanni: “Roma-Inter, spettacolo a senso unico. Ora gli interisti sanno di Mourinho…”

Il giornalista ha raccontato su La Repubblica la vittoria dei nerazzurri contro i giallorossi

"Prima o poi doveva succedere ed è successo. L’Inter e Mourinho si sono incontrati. L’Inter ha trionfato e Mourinho ha dimostrato limiti che negli anni nerazzurri non s’erano visti. La lezione di calcio impartita allo Special One da un allenatore di 13 anni più giovane volta idealmente una pagina della storia interista che era rimasta sospesa dal 2010, dall’addio del portoghese nella notte del Triplete a Madrid".

Franco Vanni, su La Repubblica, parla della vittoria nerazzurra a Roma così. E aggiunge anche: "Ora gli interisti sanno, oltre ogni ragionevole dubbio, che è stato meglio così. Di Mourinho hanno goduto gli anni dell’invincibilità, mentre la sua versione fallibile l’hanno conosciuta da avversari. Lo 0-3 dell’Olimpico, parzialmente spiegato dalle tante assenze nella Roma, è arrivato al termine di una partita che non è stata una partita. Uno spettacolo a senso unico che marca la distanza fra le due squadre".

Sulla prestazione degli uomini di Inzaghi, il giornalista spiega: "La squadra interista ha fatto tutto quello che ha voluto, come se l’avversario non ci fosse". Ora i nerazzurri sono chiamati ad una prova importante contro il Real, in CL. Inzaghi dice che era sereno anche quando era molto più lontano dalla vetta. "Sembra un secolo fa", conclude l'articolo.