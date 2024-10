L'orchestra Inter prevede poco spazio per gli assoli. Da anni ormai i nerazzurri basano i propri successi sul gioco di squadra, sulla valorizzazione di un contesto attraverso le più che valide idee di Simone Inzaghi. Ognuno ha il suo compito all'interno di uno spartito che ha equilibri solidi, magari con una certa libertà, ma sempre inserendo scelte e movimenti in un pensiero collettivo. Spazio, dunque, a giocatori funzionali e non a dribblomani, che - va detto - in alcune circostanze aiuterebbero eccome. Ma la ricetta è sicuramente vincente anche così.

Discorso totalmente diverso, invece, per la Roma, prossima avversaria dei nerazzurri. La Gazzetta dello Sport, infatti, mette a confronto un dato: "Inter-Roma è un volo rovesciato: chi dribbla di meno viaggia in prima classe e beve Champagne. I nerazzurri sono l’ultima squadra per dribbling in Serie A, mentre la banda Juric è la seconda dopo la Juventus. La classifica, però, dice Inter seconda e Roma nona. Domenica si ritrovano all'Olimpico per una sfida d’alta quota dove la prima classe è in fondo. Un controsenso dettato da due tipi di fare calcio differenti".