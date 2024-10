I nerazzurri sono pronti a tornare in campo in Champions League, dove affronteranno a Berna lo Young Boys, nella gara valida per la terza giornata della fase campionato. La squadra di Simone Inzaghi occupa in questo momento con 4 punti il nono posto in classifica, frutto di una vittoria e un pareggio. Sono 4 i gol fatti e 0 quelli subiti.