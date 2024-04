Roma: “Inter troppo forte, merita il primato. Mi aspettavo che il Milan…”

"L'Inter ha dimostrato di meritarsi il primo posto. Il Milan? Me lo aspettavo così, conoscendolo un po' da dentro, la classifica ci sta ed è giustissima. Anche se l'Inter è un po' troppo forte, sennò poteva anche lottare per lo scudetto". Parole, queste, di Flavio Roma, ex portiere di Monaco e Milan fra le altre, rilasciate in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com direttamente dal Padel Best Expo di Montecarlo al Grimaldi Forum: "Dietro un po' la sorpresa è il Napoli da cui ovviamente ci aspettavamo un po' di più visto la vittoria dello scudetto. Comunque dietro, le varie Roma, Napoli e Bologna sono tutte al posto giusto".