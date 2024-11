"Per me la partita contro il Torino c'è stata organizzazione e serietà. Abbiamo creato tante occasioni. A Verona meglio di Torino ma abbiamo subito gol dal primo al secondo al terzo ma non abbiamo subito niente. Ho comunque sensazioni positive. In Belgio ad esempio non c'è stata anima, né partecipazione. Non ho visto anima e corsa. Quello che mi dà fastidio da allenatore è che vedo che il potenziale c'è e si può fare tanto. Ma la mancanza di continuità mi ha dato molto fastidio. Non mi sento di fare un passo indietro, ho la coscienza pulita, ho sempre lavorato. Non è facile perché a volte ce l'ho ma poi sparisce. Non so bene di cosa si tratta, ma è la realtà. Ho visto tanti miglioramenti in alcune partite, ma anche buio in altre".