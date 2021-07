EDICOLA CDS – Roma, Mkhitaryan: “Scudetto? Ci siamo anche noi, mai visto Mou così”

La prima pagina del Corriere dello Sport lancia in copertina l'intervista esclusiva a Mkhitaryan: "Scudetto? Ci siamo anche noi"

La prima pagina del Corriere dello Sport lancia in copertina l'intervista esclusiva a Mkhitaryan: "Scudetto? Ci siamo anche noi. Mai visto Mou con tanta voglia di vincere. Un allenatore come lui non molla mai. E abbiamo lo stesso obiettivo". Si parla anche di Juventus con la sorpresa Ronaldo non convocato per il Trofeo Berlusconi contro il Monza. Spazio anche alla richiesta della FIGC al Governo: "Green pass e stadi aperti per intero".