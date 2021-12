Roma, tra i titolari un no vax che preoccupa Mourinho: “Dal 10 gennaio non può più giocare”

Preoccupazione nel club giallorosso per il decreto che dal 10 gennaio bloccherebbe i giocatori no vax

Anche la Roma, come molti altri club di serie A, ha un giocatore positivo al Covid con sintomi lievi. Lo ha comunicato il club giallorosso, senza specificare il nome (cosa consentita per il tema della privacy). Ma a tenere in ansia la Roma e José Mourinho è anche un giocatore no vax. Come riportato dall'Ansa, "c'è anche un caso no vax tra i titolari della Roma che, qualora decidesse di continuare a non vaccinarsi, dal dieci gennaio non potrebbe più giocare con l'entrata in vigore del nuovo decreto. La società è già al lavoro per cercare una soluzione e resta in attesa che il tema venga dibattuto a livello nazionale prima di intraprendere una strada".